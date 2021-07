Vriendin van Peter R. de Vries spreekt voor het eerst over ‘mijn grote liefde’: “Toen ik Peter belde en hij niet opnam, wist ik: foute boel”

Met 800 waren ze gisteren, de genodigden die in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam afscheid namen van Peter R. de Vries. De Nederlandse misdaadverslaggever werd op dinsdagavond 6 juli vijf keer van dichtbij beschoten toen hij na een uitzending van 'RTL Boulevard' naar zijn auto wandelde. Vorige week donderdag overleed hij aan zijn verwondingen. Nadat duizenden Nederlanders woensdag al een laatste groet hadden gebracht aan De Vries, vond gisteren zijn uitvaart plaats, voor familie, vrienden en collega's. Zij zagen hoe 's ochtends de lijkkist werd binnengedragen op de tonen van 'Guaranteed' van Eddie Vedder. 'On bended knee is no way to be free', zingt die in de eerste zin van het lied: de lijfspreuk van Peter R. de Vries, die hij ook op zijn been liet tatoeëren.