Vriendin van George Floyd getuigt tijdens proces over hun gezamenlijke strijd tegen verslaving

In het proces tegen Derek Chauvin, de politieagent uit Minneapolis die beschuldigd wordt van de moord op George Floyd, kwam vandaag Courteney Ross, de vriendin van het slachtoffer, getuigen. Zij is de eerste getuige in het proces die Floyd persoonlijk kende en sprak onder andere over hun opioïdenverslaving.

“Het is een klassiek verhaal over de manier waarop veel mensen verslaafd geraken aan opioïden”, vertelde Ross vandaag. “We leden allebei aan chronische pijn: ik in mijn nek, hij in zijn rug.” Opioïden zijn sterke pijnstillers, die voor veel mensen een verslavende werking hebben. De VS kampen met een ware opioïdencrisis die jaarlijks duizenden dodelijke slachtoffers eist. Onder andere de pijnstiller fentanyl wordt volop op de zwarte markt verkocht.

Volledig scherm Een portret van George Floyd in Minneapolis. © AFP

Agent Derek Chauvin pleit onschuldig in de rechtszaak. Zijn advocaten beweren dat Floyds dood niet het gevolg is van de harde aanpak van Chauvin, maar van een overdosis fentanyl. De openbare aanklagers deelden aan de jury mee dat er een medische bewijsvoering zal volgen om die bewering te weerleggen en dat het druggebruik van George Floyd niets te maken heeft met de aanklacht tegen Chauvin.

Quote Floyd had zo’n geweldige, diepe, zuidelijke, rasperige stem. En hij vroeg: ‘sis, ben je oké, sis?’ Courteney Ross, vriendin van George Floyd

Soms namen zij en George Floyd voorgeschreven pijnstillers, soms gebruikten ze illegaal verkochte opioïden, vertelde Ross. Bij momenten konden ze hun verslaving van zich afzetten, maar eens zo vaak gleden ze er weer in af. “Verslaving is in mijn ogen een levenslange strijd”, vertelde ze. “Het is niet iets dat komt en weer gaat. Het is iets waar ik mijn leven lang mee zal kampen.”

Volledig scherm © AP

Samen bidden

Ross vertelde ook over de manier waarop ze George Floyd leerde kennen in augustus 2017, in een daklozenopvang waar Floyd werkte als bewakingsagent. Zelf stond Ross aan het einde van haar werkdag in de lobby van het opvangcentrum te wachten op de vader van haar zoon. Floyd kwam naar haar toe. “Floyd had zo’n geweldige, diepe, zuidelijke, rasperige stem”, herinnert ze zich. “En hij vroeg: ‘sis, ben je oké, sis?’” Hij merkte dat ze zich alleen voelde en stelde voor om samen te bidden. “Het was zo lief”, zegt ze. “Destijds was ik mijn geloof in God grotendeels verloren.” Die avond zoende het koppel voor het eerst en hoewel het af en toe tot een breuk kwam na een ruzie, bleven ze samen tot zijn dood, vertelt ze.

Samen wandelden ze door de parken en rond de meren van Minneapolis, en ze gingen vaak op restaurant. “Hij was een grote kerel”, zegt ze, verwijzend naar zijn dagelijkse workout waarbij Floyd ging gewichtheffen, “hij had veel energie nodig”. Volgens Ross verafgoodde George Floyd zijn moeder, die overleed in 2018, en zijn twee jonge dochters.

Volledig scherm Advocaat Eric Nelson (links) en de beklaagde, politieagent Derek Chauvin (rechts). © AP

Derek Chauvin is een voormalige politieagent uit de Amerikaanse stad Minneapolis. Hij wordt aangeklaagd voor moord, omdat hij eind mei vorig jaar zo’n negen minuten lang zijn knie in de nek van George Floyd zette tijdens diens arrestatie, omdat hij met een vals dollarbiljet sigaretten gekocht zou hebben. Floyd overleefde dat niet. Videobeelden van de arrestatie en het overlijden van Floyd gingen vervolgens de hele wereld rond en vormden de aanleiding voor een nieuwe reeks Black Lives Matter-protesten in de VS en de rest van de wereld.

LEES OOK: