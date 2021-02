Vriendendienst of corruptie? Nicolas Sarkozy mogelijk als eerste Franse ex-president achter de tralies

Het parket eiste in december vorig jaar vier jaar cel, waarvan twee jaar effectief, tegen Sarkozy en zijn medebeklaagden, topmagistraat Gilbert Azibert en advocaat Thierry Herzog. Die laatste zou Sarkozy in 2014 geholpen hebben om Azibert, toenmalig procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, om te kopen in ruil voor geclassificeerde informatie.

Even terugspoelen naar 2013. Sarkozy had het jaar voordien bij de presidentsverkiezingen de duimen moeten leggen voor François Hollande. Het Franse gerecht besliste om zijn telefoontjes af te luisteren. Het vermoeden was gerezen dat de ex-president in 2007 50 miljoen euro zou hebben gekregen van de Libische dictator Moammar Kadhafi om zijn verkiezingscampagne te financieren.

Volledig scherm Archiefbeeld. Nicolas Sarkozy en de Libische dictator Moammar Kadhafi. (10/12/2007) © AFP

Maar door die telefoons af te luisteren, ontdekten de speurders dat Sarkozy nog een andere gsm gebruikte met een prepaid-kaart. Onder de schuilnaam 'Paul Bismuth' communiceerde hij daarmee met zijn advocaat Thierry Herzog. Daarop werd ook de tweede telefoon afgeluisterd, en uit die gesprekken kwam volgens het parket naar voren dat Sarkozy via zijn advocaat probeerde om geheime informatie af te troggelen van Azibert. 'Sarko' zou de topmagistraat in ruil belonen met een zitje in de Raad van State van Monaco.

Zaak-Bettencourt

De ex-president wilde inkijk krijgen in een andere zaak waarin hij in opspraak was gekomen, de zaak-Bettencourt. Liliane Bettencourt, de steenrijke erfgename van de groep L'Oréal en in september 2017 overleden, zou Sarkozy en zijn partij Les Républicains met miljoenen euro's gesteund hebben. 'Sarko' zou bovendien misbruik hebben gemaakt van de slechte gezondheidstoestand van Bettencourt.

De zaak werd uiteindelijk verworpen, maar de echtgenoot van zangeres Carla Bruni probeerde van de rechters bij het Hof van Cassatie te verkrijgen dat zijn in de affaire-Bettencourt in beslag genomen presidentiële agenda's aan hem werden terugbezorgd. Het is in dat kader dat Thierry Herzog een lijntje uitgooide naar Azibert.

Volledig scherm Vlnr. Advocaat Thierry Herzog, Nicolas Sarkozy en topmagistraat Gilbert Azibert. © AFP

“Tot het uiterste”

Het was voor het eerst sinds de invoering van de Vijfde Republiek en dus in de naoorlogse geschiedenis dat een voormalig Frans staatshoofd zich voor de rechtbank moest verantwoorden wegens corruptie. Sarkozy, die president was van 2007 tot 2012, was op alle zittingsdagen tijdens zijn proces persoonlijk aanwezig. Zijn advocaat, Jacqueline Laffont, heeft alle aantijgingen tegen haar cliënt verworpen. Sarkozy zei in de rechtbank "nooit de minste vorm van corruptie" te hebben gepleegd. Hij beloofde "tot het uiterste" te gaan om zijn naam te zuiveren.

De voormalige president heeft naar eigen zeggen "nooit het gevoel gehad, dat hij iets slecht deed", toen hij topmagistraat Azibert "hulp aanbood". Het ging om een "vriendschapsdienst", zijn "hele leven" bestaat eruit "kleine vriendschapsdiensten" te leveren, luidde het. Volgens Sarkozy zijn de gerechtelijke onderzoeken tegen hem politiek gemotiveerd. "Ik heb de indruk dat het nationale financiële parket alleen voor mij opgericht werd. Elke week waren er nieuwe zaken.”

Het openbaar ministerie meent juist dat Sarkozy "de waarden van de Republiek" heeft vergeten, toen hij via zijn advocaat aan geheime informatie probeerde te komen.

