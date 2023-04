Vrienden zoeken adres, maar belanden op foute oprit: jonge vrouw (20) doodgeschoten

Belg (49) zit al anderhalve maand vast in Algerije wegens bezit van “nepgeld”, vriendin roept op tot actie

De 49-jarige Mohamed Hamani zit al meer dan anderhalve maand in de cel in Algerije. De Belg met Algerijnse roots werd gearresteerd omdat hij “valse bankbiljetten” op zak zou hebben gehad. Mohamed had die biljetten enkele weken voor de reis gekocht in een wisselkantoor in Brussel. Zijn vriendin Virginie zit met de handen in het haar en roept de Belgische autoriteiten op tot actie. “Niemand doet iets, Mohamed wordt in de gevangenis achtergelaten om te sterven.”