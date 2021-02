Vriend van vermiste wandelaar vreest dat ze ontvoerd is

De Britse vrouw die in november vermist raakte tijdens een wandeling in de Pyreneeën, is mogelijk ontvoerd. Dat vreest haar vriend Dan Colegate. De 37-jarige Esther Dingley bevond zich op de top van de Pic de Sauvegarde aan de Frans-Spaanse grens toen ze op 22 november voor het laatst contact had met haar partner via WhatsApp. Sindsdien lijkt ze van de aardbodem verdwenen.

Reddingsdiensten gingen op zoek naar de vrouw, maar vonden geen enkel spoor. De Franse en Spaanse politiediensten onderzoeken naar eigen zeggen alle mogelijke pistes, ook die van een eventuele ontvoering.

Lees ook Britse Esther (37) vermist na wandeltocht in Pyreneeën

In een bericht op de Facebookpagina van het koppel reageert Colegate heftig op speculaties dat de vrouw vrijwillig verdween omdat ze ongelukkig was in haar relatie. “Lasterlijke nonsens”, zegt hij. Het koppel trekt al zes jaar rond in een kampeerwagen en koos vrijwillig voor een “niet-conventionele levensstijl”, vertelt hij. Net zoals in elke relatie waren er spanningen, maar ze waren allebei gelukkig.

Colegate omschrijft zijn partner als een “erg intelligente en ervaren wandelaar” die zelf reddingsoperaties heeft zien plaatsvinden. “Het idee dat ze die zelf zou uitlokken en anderen in gevaar brengen om wat tijd voor zichzelf te hebben, in plaats van gewoon te zeggen ‘ik heb wat tijd voor mezelf nodig’ lijkt me belachelijk”, reageert hij.

Volledig scherm Op 22 november stuurde Esther deze selfie. © Esther Dingley

De man is ervan overtuigd dat de reddingsteams zijn vriendin gevonden zouden hebben als ze gewond was. “Dat doet me geloven dat iemand anders betrokken was bij de verdwijning van Esther en dat tegen haar wil”, zegt hij. “Dat is een vreselijk vooruitzicht en ik wou dat ik iets anders kon geloven, maar dat kan ik niet. Een gelukkige, ervaren, goed uitgeruste en fitte jonge vrouw verdwijnt in een gebied met duidelijke wandelpaden en voornamelijk open terrein. Een intensieve zoektocht vond geen spoor van haar, of van haar materiaal. Het lijkt alsof ze van de aardbol verdwenen is”, zegt hij.

“Normale vragen”

Een woordvoerder van de Franse politie vertelde in december aan The Guardian dat er binnen het koppel inderdaad wat strubbelingen waren: Dingley zou hun avontuurlijke levensstijl willen voortzetten, terwijl Colegate schijnbaar meer de voorkeur gaf aan een rustiger leven. “Voor zover we weten, was er geen dispuut. Ze stelden vragen over hun toekomst en of ze konden blijven verder leven zoals ze tot nu toe deden, maar dat zijn vragen die alle normale koppels zich stellen”, aldus Jean-Marc Bordinaro, hoofdinspecteur bij de Franse gendarmerie.

De heersende hypothese is dat er een tragisch ongeluk is gebeurd. “Het lijkt erop dat een ongeval in de bergen de meest waarschijnlijke theorie is, maar we sluiten geen enkele piste uit”, stelt Bordinaro.

Het winterse weer bemoeilijkt de zoektocht naar Dingley. Als ze gevallen zou zijn, ligt haar lichaam nu vermoedelijk onder een dikke laag sneeuw.

Zoektocht hervatten

Colegate, die momenteel in Frankrijk verblijft, is van plan om terug te keren naar de regio zodra hij de toestemming krijgt om zijn zoektocht te hervatten. “Het enige wat voor mij en Esthers ouders belangrijk is, is dat we haar vinden”, klinkt het. “We hebben nog een sprankeltje hoop dat ze veilig naar ons terugkeert. Ik zie haar gezicht de hele tijd, of ik nu bezig ben met andere zaken of niet.”

“Al bijna twintig jaar delen we bijna alles en hebben we samen een leven opgebouwd dat bij momenten lastig is, maar voornamelijk vol vreugde en liefde. Ik kan me niet voorstellen dat mijn leven weer betekenis krijgt zonder Esther”, aldus Colegate.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.