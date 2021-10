Vreselijke stank teistert stad in Californië: “Net de geur van lijken”

Onderzoek naar lijk in septische put: “Zelfs wanneer het lichaam in verre staat van ontbinding is, kunnen we veel informatie achterha­len”

Een kraanman die nietsvermoedend een septische put leegschept op een werf, en tot zijn grote verbazing de contouren van een lichaam in de bruine brij ontwaart. Niet veel later is de halve straat afgezet, lopen mannen en vrouwen met witte pakken op het terrein en wordt er een moordonderzoek gestart. Het lijkt weggeplukt uit het scenario van de betere politieserie, maar in Berchem was het donderdagavond bittere ernst. Maar wat gebeurt er met zo’n lichaam nadat het is opgevist?

