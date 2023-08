Vreselijke scènes op tweede hoogste berg ter wereld: sherpa vecht voor zijn leven, andere klimmers lopen gewoon over hem heen

Aan de top is er geen plaats meer voor enige menselijkheid. En dat mag u in dit geval letterlijk nemen. Op de K2 in Pakistan heeft een 27-jarige sherpa eind juli urenlang voor zijn leven gevochten, terwijl andere alpinisten geen hulp boden en over zijn lichaam klommen. De wil om de top te bereiken was groter dan de wil om een stervende man te helpen.

KIJK. Niemand helpt stervende klimmer op K2

Volgens de Oostenrijkse bergbeklimmer Wilhelm Steindl vonden er schokkende taferelen plaats op de K2, met 8.611 meter de op een na hoogste berg ter wereld en ook een van de gevaarlijkste. Op 27 juli waren ongeveer 200 alpinisten op weg naar de top, waaronder de nog vrij onervaren Pakistaanse sherpa Mohammed Hassan (27).

Ongeveer rond 2.30 uur lokale tijd trok een lange rij klimmers zich langzaam op gang boven de 8.000 meter. Het was donker terwijl ze zich opmaakten voor de bottleneck, een steile passage op 8.200 meter hoogte. Ze waren gefocust op hun doelen. Sommigen streefden records na. De meesten wisten dat ze die dag de top moesten halen. Hun expeditie kwam immers ten einde.

Lawines

Expeditieleiders die de tocht vanuit het basiskamp coördineerden, kregen berichten over lawines en daarna over een ongeluk. De Oostenrijkse bergbeklimmer Wilhelm Steindl besloot op dat moment dat het te gevaarlijk was en daalde weer af. Kort daarna overstemden triomfantelijke berichten over een record de zorgelijke bulletins. De Noorse Kristin Harila en haar Nepalese gids Tenjin Sherpa bereikten als eersten de top en vestigden een straf record. Ze bedwongen 14 8000-ers in drie maanden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Andere klimmers volgden hen op de voet, net zoals sherpa Mohammed Hassan. Maar hij werd enkele meters meegesleurd door een lawine. Hij hing ondersteboven en met blote benen vast aan een touw dat hij eerder met andere collega’s had aangebracht.

Dronebeelden

Hassan werd nog naar boven getrokken. Zijn zuurstofmasker zou gebroken geweest zijn, maar hij was nog in leven. Toch boden andere bergbeklimmers amper hulp, zo kon een cameraman en collega van Steindl tot zijn ontzetting vaststellen aan de hand van dronebeelden die hij had gemaakt.

Op de videobeelden was te zien hoe toch één iemand het bovenlichaam van de stervende Hassan masseerde, in een poging om hem in leven te houden. Volgens ‘Explorersweb’, dat cameraman Philip Flämig citeert, vocht de Pakistaanse sherpa bijna drie uur lang voor zijn leven. Uit de beelden blijkt dat Hassan om 5.30 uur nog zijn been bewoog. Uiteindelijk verloor hij het gevecht en stierf.

Getuigenissen

“Via de getuigenissen van drie alpinisten kan ik melden dat deze man nog in leven was, terwijl zeker 50 mensen langs hem klommen,”, hekelt Steindl de onmenselijke taferelen in het Oostenrijkse dagblad ‘Der Standard’. “Na het ongeluk bevestigden ze gewoon een nieuw touw, zodat de andere klimmers hun missie konden voortzetten. De stervende man werd compleet genegeerd.”

Hoewel er ervaren sherpa’s en berggidsen bij waren, werd er geen reddingsactie op touw gezet. “Hij stierf daar jammerlijk. Er waren maar drie of vier mensen nodig geweest om hem naar beneden te halen”, aldus Steindl.

“Voor het tragische ongeval hadden enkele sherpa’s tegen Hassan gezegd dat hij best kon terugkeren omdat zijn klimuitrusting onvoldoende was, maar hij luisterde niet”, vertelde de ervaren bergbeklimster Lakpa Sherpa aan ‘Explorersweb’. “Het was extreem moeilijk om iemand op dat punt naar beneden te halen”, beweerde ze.

Er stierf iemand voor mijn ogen. Even leefde hij nog en toen moesten we op over zijn lichaam klimmen om onze weg verder te zetten Silvia Azdreeva

“Er is niemand die je zo snel kan redden, je moet dagen wachten”, rechtvaardigde ook Silvia Azdreeva haar verdere poging om de top te halen. “Er stierf iemand voor mijn ogen. Even leefde hij nog en toen moesten we op over zijn lichaam klimmen om onze weg verder te zetten.” Maar hij zou in werkelijkheid nog ruim drie uur geleefd hebben.

Volledig scherm De Noorse Kristin Harila bij de viering van haar record. © AFP

Wat daar gebeurd is, is een schande. Een stervende mens wordt aan zijn lot overgela­ten zodat er records kunnen worden gevestigd Wilhelm Steindl

Voor Steindl is het egoïstische gedrag van de klimmers een brug te ver. “Ooggetuigen vertelden ons zelfs dat de stervende man de voeten van andere klimmers vastgreep om hulp te krijgen, maar ze negeerden hem. Wat daar gebeurd is, is een schande. Een stervende mens wordt aan zijn lot overgelaten zodat er records kunnen worden gevestigd”, zei hij. De Noorse Kristin Harila stelde op dat ogenblik inderdaad een record scherper - mogelijk gemaakt met de hulp van talloze sherpa’s. De Noorse vierde haar triomf na afloop in het basiskamp. Steindl ging naar eigen zeggen niet naar het feest. “Ik walgde ervan. Er was daar iemand gestorven.”

Salaris

Steindl heeft inmiddels de weduwe van de overledene en hun drie kleine kinderen gevonden en een som geld (2.500 euro) overhandigd. Ze krijgt het salaris van haar man namelijk niet omdat hij zijn taak niet heeft volbracht.

“Mohammad Hassan nam dit gevaarlijke werk aan zodat hij zijn kinderen naar school kon laten gaan. Wij willen deze familie nu helpen.” Steindl is met een geldinzamelingsactie gestart op GoFundMe.

Steindl en Flämig hebben met hun aanklacht wel al een succes geboekt: er is een officieel onderzoek gestart tegen het Pakistaanse (reis)bureau Lela Peak, dat sherpa’s regelt voor expedities.

Lees ook: Noorse Kristin Harila beklimt samen met Nepalese gids 14 hoogste bergen ter wereld in recordtijd