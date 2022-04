Vrees voor veel doden na explosie in moskee Kaboel

“Arts in Boetsja zocht hulp voor 150 heel jonge ongewenst zwangere slachtof­fers van verkrach­ting door Russische soldaten”

Vele Oekraïense vrouwen en meisjes zijn ongewenst zwanger geraakt na vreselijke verkrachtingen door Russische soldaten. De slachtoffers wensten vaak een abortus, maar dat is niet eenvoudig. Zo is er een gebrek aan abortusmedicatie, en de vele slachtoffers die naar Polen vluchtten, kwamen in een land terecht waar ze amper toegang hadden tot abortus.

14:04