Vrees voor opstoot van Covid-19, polio, mazelen en cholera in Oekraïne

Oekraïne had voor de oorlog al een lage vaccinatiegraad voor al deze ziekten. Zo is maar 36 procent zeker deels ingeënt tegen het coronavirus en 35 procent volledig. Ter vergelijking: in ons land liggen die aantallen op 80 en 79 procent. De oorlog verbeterde de situatie niet, want ook routinevaccinaties liggen nu stil.

“Daarbovenop is de algemene gezondheidssituatie in Oekraïne ernstig gecompromitteerd”, aldus White. “In veel steden is er amper of geen toegang tot gezondheidszorg, water en elektriciteit en zijn er problemen met de hygiëne. Ook dat zijn risicofactoren voor infectieziektes zoals cholera.”

Polio

Polio en mazelen worden dan weer in de hand gewerkt door mensen die in groepen bijeen komen of samen vluchten, terwijl de toegang tot medische hulpverlening vermindert.

Oekraïne kende vorig jaar al een uitbraak van polio. “Het was ook het laatste land in Europa waar we een cholera-uitbraak zagen”, aldus White. “Dat was het geval in 2011, in de stad Marioepol.”

Marioepol wordt momenteel zwaar belegerd door Russische troepen. Vorige week sloegen Russische explosieven er in op een materniteit en kinderziekenhuis. Daarbij vielen zeker drie doden en zeventien gewonden.

Door de oorlog zijn heel wat ziekenhuizen en gezondheidscentra in Oekraïne beschadigd of zelfs vernietigd, terwijl er nu net meer nood aan is door de vele gewonden van het conflict.

Aanvallen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldde zondag nog dat er al 31 aanvallen op dergelijke centra geregistreerd werden sinds het begin van het conflict eind februari in zijn Surveillance System for Attacks on Health Care. Daarbij zouden zeker 12 doden en 34 gewonden gevallen zijn. De organisatie roept op om hier “onmiddellijk te stoppen”.

