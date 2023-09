Vrees voor meer dan 10.000 doden nadat mediterrane orkaan ravage aanricht in Libië

KIJK. Immense schade in Libië nadat twee dammen breken

Een functionaris van de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halvemaanverenigingen (IFRC) spreekt van duizenden dodelijke slachtoffers. Hij heeft het over 10.000 vermisten. “We hebben geen definitieve cijfers”, aldus Tamer Ramadan. “De humanitaire noden overstijgen de capaciteiten van de Libische Rode Halvemaan en zelfs de capaciteiten van de regering. Daarom heeft de regering in het oosten een oproep tot internationale hulp gelanceerd. Wij gaan ook een dringende oproep lanceren.”

Het is vooral het oosten van Libië dat zwaar getroffen is. Daniel richtte toen hij nog ‘maar’ een storm was ook al veel schade aan in Griekenland, Bulgarije en Turkije. Gisteren sprak premier Osama Hamada van de oostelijke regering van het land in lokale media nog van “zeker 2.000 doden en duizenden vermisten”.

In de noordoostelijke havenstad Derna - die het zwaarst getroffen is - werden intussen al meer dan duizend lichamen geborgen, volgens minister van Burgerluchtvaart Hichem Chkiouat van de oostelijke regering. “Ik overdrijf niet als ik zeg dat een kwart van de stad is weggevaagd. Heel veel gebouwen zijn ingestort”, zegt hij. “Het is rampzalig. Er liggen overal lichamen.” Een woordvoerder van de hulpdiensten spreekt over 2.300 doden en ongeveer 5.000 vermisten in Derna alleen.

Beelden

Op sociale media circuleren beelden van verwoeste gebouwen en auto’s die worden meegesleurd door het wassende water. Dat overspoelde Derna nadat twee dammen in de buurt braken.

Experten berekenden dat daarbij meer dan 3 miljoen kubieke meter water vrijkwam. “Ter vergelijking: de Nijl heeft een gemiddeld debiet van 2.000 kubieke meter per seconde”, aldus risicomanager Plan4Risk.

Volgens getuigen steeg het water tot drie meter hoog in de stad. Hele stadsdelen zijn er weggespoeld en het ziekenhuis is buiten werking. Voorlopig worden overlevenden van de ramp in veldhospitalen ondergebracht. Een regeringsfunctionaris vertelde aan nieuwsagentschap Anadolu dat het volledige wegen- en bruggennetwerk is ingestort. Hij schat dat de wederopbouw 62 miljoen euro zal kosten.

Derna is intussen tot rampgebied uitgeroepen. Ook Benghazi, de regio rond Al Jabal al Akhdar en de buitenwijken van Al-Marj zijn zwaar getroffen. Vier belangrijke havens in het land zijn gesloten. Scholen blijven uit voorzorg dicht en er is een avondklok ingesteld.

De westelijke regering van het land meldde vanmorgen dat het een vliegtuig met 14 ton aan benodigdheden, medicijnen, apparatuur, lijkzakken en een medisch team van 87 personen naar Benghazi gestuurd heeft.

Reddingswerkers zoeken naar overlevenden. Drie vrijwilligers van de Libische Rode Halve Maan zijn daarbij al om het leven gekomen, zo meldt CEO Jagan Chapagain van de IFRC.

De VN-missie in Libië zei de situatie te monitoren en waar nodig ondersteuning te bieden. Turkije en Qatar beloofden al hulp. Turkije stuurt drie vliegtuigen met reddingswerkers naar Libië, waarvan het eerste al aangekomen is. Egypte biedt een militair team dat gespecialiseerd is in reddingsacties en er zou ook een Italiaans team onderweg zijn.

Ook de EU is net als de VS bereid steun te verlenen aan Libië. Dat hebben de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid Josep Borrell en Europees president Charles Michel laten weten.

Het Nationaal Meteorologisch Centrum van Libië spreekt van een ongeziene situatie. “Het is de eerste keer dat we overstromingen van die omvang zien in ons land”, aldus Mohieddin Ramadan op nieuwssite al-Marsad.

De twee rivaliserende regeringen van het land hebben drie dagen van nationale rouw afgekondigd. In het westen zetelt een door de VN erkende regering in Tripoli, in het noordoosten zetelt de regering van Hamad.

Wat is een ‘medikaan’? “De term ‘medikaan’ is een samenvoeging van de woorden ‘mediterraan’ en ‘orkaan’”, legt klimatoloog Lander Van Tricht uit aan HLN. “Het is een tropische, cycloonachtige storm die zich vormt in de Middellandse Zee. Een beetje het kleine broertje van de orkanen die we kennen uit de Atlantische Oceaan. Medikanen zijn ‘amper’ 300 kilometer groot en duren over het algemeen niet langer dan 48 uur. Maar net zoals bij andere tropische cyclonen brengen ze gevaarlijke weersomstandigheden met zich mee, zoals hevige regenval en wind. Meestal benaderen ze of bereiken ze de kracht van een orkaan van categorie 1.” Het ‘orkaanseizoen’ boven de Middellandse Zee start nu in september en loopt nog tot en met januari. Gemiddeld zien we om de twee jaar een medikaan.