Vrees voor Brits alcolholtekort tijdens de feestdagen

Zeven artsen besmet met corona na congres van antivaxers in Florida over alternatie­ve behandelin­gen

“Mijn vrouw en ik zitten al zestien maanden aan de ivermectine”, zei cardioloog Bruce Boros (71) op een congres van antivaxers in Florida. “Ik heb mij nog nooit zo gezond gevoeld in mijn leven.” Ivermectine is een antiparasitair medicijn dat onder meer bij paarden wordt gebruikt en waarvoor momenteel geen bewijs bestaat dat het ook helpt bij corona. Twee dagen later testte Boros positief.

14:29