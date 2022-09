Vrees voor boerenprotest op Prinsjesdag in Den Haag: gemeentebestuur activeert noodbevel

Slangen op maandag. Nederland, België en Duitsland vormen het Europese erepodium wat stikstof­uit­stoot betreft

“Plattelanders, het is tijd voor grote acties!” Het boerenprotest in Vlaanderen is voorlopig klein bier in vergelijking met Nederland. Daar wordt het protest steeds grimmiger. Vandaag willen organisaties zoals ‘Boeren in Opstand’ er Schiphol en andere luchthavens blokkeren. Geen beter pestmateriaal voor actievoerders dan de reiziger. Ook de haven van Rotterdam en voedingsdistributiecentra staan op het lijstje. Dat wordt een warme Nederlandse zomer, want de onzekerheid onder landbouwers is er zowaar groter dan hier.

4 juli