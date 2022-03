Vrees dat Rusland chemische wapens inzet groeit bij inlichtingendiensten

OVERZICHT. Luchtaan­val­len en vrees voor Russische inzet van chemische of biologi­sche wapens in Oekraïne

Russische troepen proberen nog steeds Kiev te omsingelen en bestookten steden verspreid over het hele land afgelopen nacht met raketaanvallen en beschietingen. In Okhtyrka zouden daarbij een 13-jarige jongen en twee vrouwen gedood zijn. De Oekraïense president Zelensky wil vandaag zes nieuwe vluchtroutes openen. Hij noemt de Russische aanval van gisteren op een kinderziekenhuis in Marioepol “het ultieme bewijs van genocide”, terwijl het Witte Huis zegt dat Rusland mogelijk chemische of biologische wapens zou kunnen inzetten in Oekraïne. UNICEF stelt dat al zeker een miljoen kinderen het land ontvlucht zijn, op een totaal van meer dan twee miljoen vluchtelingen. Vandaag houden de Oekraïense en Russische buitenlandministers vredesonderhandelingen in Turkije, de EU-leiders komen in Versailles bijeen voor een top.

7:12