Vrees dat executie Iraans-Zweedse VUB-gastdocent Ahmadreza Djalali vandaag al plaatsvindt

Vorige week woensdag kreeg Djalali’s echtgenote, Vida Mehrannia, een droevig afscheidstelefoontje van haar man. Hem was meegedeeld dat hij spoedig zou worden geëxecuteerd en dat hij in isolatie zou worden geplaatst in de gevangenis Evin. Op 1 december zou hij worden overgebracht naar een andere gevangenis in afwachting van zijn executie daar. Djalali’s advocaat kreeg gisteren van een Iraanse rechter te horen dat de professor nog een laatste bezoek mocht ontvangen. Djalali zou nu inderdaad vastzitten in de gevangenis van Rajaj Shahr in Gohardasht (Karaj), op 20 kilometer van Teheran. In Rajaj worden politieke gevangenen opgesloten. Het Iraanse regime zou er al sinds de jaren 80 tegenstanders laten vermoorden.

In 2016 werd Ahmadreza Djalali uitgenodigd door de universiteiten van Teheran en Shiraz. Bij dat bezoek aan zijn geboorteland werd de professor opgepakt. Amper een jaar later werd hij ter dood veroordeeld wegens spionage voor de Israëlische geheime dienst Mossad. Volgens mensenrechtenorganisaties was hij een van de vele Iraniërs met dubbele nationaliteit - Djalali is ook Zweeds staatsburger - die via valse beschuldigingen worden gebruikt voor politieke doeleinden. Voor het eerst zou de Iraanse overheid dat ook in het geval van Djalali hebben toegegeven. Iran wil met name diplomaat Assadollah Asadi, die terechtstaat voor het plannen van een terreuraanslag in 2018 op een Parijs congres van de Iraanse verzetsgroep MEK, vrijkrijgen via de naderende executie van Djalali. Teheran probeert wel vaker de eigen veroordeelden uit te wisselen voor Iraanse gevangenen in andere landen.