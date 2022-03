Vredesgesprekken worden morgen voortgezet: “Moeizame gesprekken met Moskou”

OVERZICHT. Zelensky waarschuwt voor Russische raketten op NA­VO-grondge­bied, “Russen vroegen China om steun”

De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat er in de nabije toekomst Russische raketten op het grondgebied van de NAVO kunnen vallen als er geen no fly-zone boven Oekraïne komt. Rusland zou China sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne om militaire en economische hulp gevraagd hebben. Vandaag ontmoeten de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan en China’s hoofd voor buitenlands beleid Yang Jiechi elkaar in Rome. Zowel Moskou als Kiev zijn voorzichtig positief over de vredesonderhandelingen en verwachten de komende dagen “concrete resultaten”.

8:39