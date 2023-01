Vredesgesprekken in Oekraïne? Niet voor binnenkort: “Het heeft geen zin meer om met Kiev of zijn poppenspelers te spreken”

Na Duitsland zegt nu ook President Biden levering van 31 zware Abrams-tanks aan Oekraïne toe: “Meest capabele tanks ter wereld”

De Verenigde Staten zullen 31 Abrams-tanks naar Oekraïne sturen voor de strijd tegen Rusland. De Amerikaanse president Joe Biden deed die toezegging in een toespraak. De eerste Duitse Leopard-tanks kunnen binnen drie maanden aankomen in Oekraïne. Ook Spanje heeft intussen laten weten dat het bereid is om tanks te leveren. Finland zegt de Westerse inspanningen te steunen, maar het is nog niet duidelijk of het buurland van Rusland ook effectief tanks zal leveren.

