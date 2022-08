Vrachtwagens verpletteren minibus in Rusland: zeker vijftien doden

Hallucinan­te beelden tonen dramatisch ongeval in Turkije

In een door Turkse media gedeelde video is te zien hoe een vrachtwagen op volle snelheid op een menigte rondom een tankstation inrijdt. Zeker 24 mensen komen om het leven. Zo’n 250 kilometer verderop gebeurde een gelijkaardig ongeluk, een bus botst op meerdere stilstaande voertuigen en personen. Zij waren ter plaatse om hulp te verlenen bij een eerder ongeval waarbij een auto van de weg was geraakt.

