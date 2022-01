Vrachtwagen vol laboratoriumapen crasht op snelweg, vier ontsnapte apen worden gedood

Oud-vertrouwe­ling Sarkozy krijgt celstraf voor fraude

De voormalige stafchef van de Franse oud-president Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, is veroordeeld tot een jaar celstraf voor fraude, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Hij en vier andere oud-medewerkers en bevriende adviseurs van Sarkozy stonden voor de Franse rechter in een zaak rond vriendjespolitiek en fraude met overheidsgeld. Drie van hen kregen voorwaardelijke celstraffen en boetes, één verdachte is vrijgesproken.

21 januari