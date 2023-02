Vrachtwagen rijdt in op voetgangers in New York City: zeker acht gewonden

“Het is dankzij hem dat ik nog leef”: Turkse getuigt hoe ze samen met baby 90 uur onder puin overleefde

Necla Camuz was in het holst van de nacht haar baby aan het voeden toen de grond in Turkije plots begon te daveren. Bij de BBC getuigt de 33-jarige vrouw hoe ze samen negentig uur lang onder het puin wisten te overleven. “Het is dankzij hem dat ik nog leef, hij gaf me de kracht om door te zetten", klinkt het. Dat de twee er haast zonder kleerscheuren vanaf kwamen, mag een mirakel heten. De aardbeving heeft intussen al aan ruim 37.500 mensen het leven gekost.