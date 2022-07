Vrachtvliegtuig met wapens aan boord neergestort in Griekenland: acht inzittenden overleden

Verenigde Staten Democraten strijden om cruciale Senaatsze­tels met goedgevul­de kas: tussentijd­se verkiezin­gen kunnen president­schap Biden maken of breken

Democratische kandidaten die in de race zijn voor enkele cruciale Senaatszetels bij de tussentijdse verkiezingen in de VS, hebben goedgevulde campagnekassen. Dat blijkt uit documenten die zijn ingediend bij de toezichthouder, de Federal Election Commission. De macht van de Senaat kan de tweede helft van het presidentschap van Joe Biden namelijk maken of breken.

16 juli