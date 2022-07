Vrachtvliegtuig met mogelijk wapens aan boord neergestort in Griekenland: acht inzittenden overleden

In het noorden van Griekenland is zaterdagavond nabij Kavala een vrachtvliegtuig neergestort. Dat meldt het persagentschap Athens News en wordt bevestigd door de Griekse brandweer. Alle acht inzittenden zijn overleden. Volgens onbevestigde mediaberichten zou het gaan om een Oekraïens vliegtuig dat wapenmateriaal voor Oekraïne aan boord had. Officieel is het nog niet bekend welke lading het vliegtuig aan boord had.