Vrachtschip van 142 meter lang uit Oekraïne vastgelopen in Bosporus

Turkije waarschuwt dat militaire operatie in Syrië “op elk moment” mogelijk is

“Een militaire operatie in Syrië is op elk moment mogelijk.” Dat heeft Ibrahim Kalin, een naaste adviseur van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, zaterdag gezegd. “We blijven het politieke proces steunen” dat eind december op gang is gebracht door de ontmoeting tussen de Turkse en Syrische ministers van Defensie in Moskou, voegde hij toe.

14 januari