Vrachtschip op weg van Polen naar Antwerpen ramt Deens windmolenpark op Noordzee

De exploitant van het windmolenpark, het Deense Ørsted, had volgens de politie tijdens een controlevlucht met een helikopter schade aan een windturbine opgemerkt. Over de omvang van de schade bestaat voorlopig geen duidelijkheid.

Eerder was een beschadigd schip met een metersgroot gat in de voorkant van de romp dinsdag de haven van Emden binnengevaren. De 59-jarige kapitein zou tot hiertoe geen informatie hebben meegedeeld aan de politie.

Het onder de vlag van Antigua varende schip was volgens de waterpolitie met 1.500 ton graan aan boord onderweg naar België. Uit de zogenaamde AIS-gegevens, die de koers van een schip registreren, zou blijken dat het bij het windmolenpark Godewind tot een aanvaring kwam en dat het schip van zijn koers afweek, aldus een politiewoordvoerder. Waarom dat gebeurde, is nog niet duidelijk. Het schip stond naar verluidt op automatische piloot.

De waterpolitie in Emden heeft na overleg met het bevoegde openbaar ministerie in Hamburg het onderzoek naar het ongeval overgenomen en zal de schade opnemen. De kapitein zal ook een verklaring moeten afleggen. Voor zover bekend is het volgens de waterpolitie in Emden het eerste incident waarbij een groot vrachtschip op zee voor de Duitse Noordzeekust in aanvaring komt met een windturbine.