Vrachtauto’s met kanon en Belgische antitankwapens, maar geen zware tanks uit VS: cruciale dag voor militaire hulp aan Oekraïne

België stuurt 3.000 ton strooizout naar Oekraïne: “Essentieel voor verplaat­sin­gen bevolking”

België stuurt via B-FAST 3.000 ton strooizout naar Oekraïne om er de wegen ijsvrij te maken in de harde winterse omstandigheden. "Het gaat om een zending die essentieel is om de Oekraïense bevolking toe te laten zich te verplaatsen, ondanks de oorlog en de ongunstige weersomstandigheden eigen aan dit seizoen", luidt het in een persbericht.

19 januari