Vraag van QAnon-sjamaan om vrijlating in afwachting van proces afgewezen

Vrouw van Belgische ambassa­deur in Zuid-Ko­rea deelt opnieuw klappen uit, deze keer aan straatve­ger

8:14 Xiang Xueqiu (63), de vrouw van de Belgische ambassadeur in Zuid-Korea, is maandagochtend opnieuw betrokken geraakt bij een vechtpartij in het Aziatische land. Nadat de vrouw eerder dit jaar al een verkoopster in het gezicht sloeg, kreeg ze deze keer ruzie met een 65-jarige straatveger. Die zegt dat hij klappen kreeg met zijn eigen bezem.