Vraag naar antidepressiva in Rusland verdrievoudigd: apotheken melden tekorten

De vraag naar antidepressiva in Rusland is enorm gestegen sinds de inval in Oekraïne en de daaropvolgende sancties van het Westen. Dat meldt de Russische zakenkrant Kommersant. Verscheidene apotheken zouden al tekorten gemeld hebben.

Tussen 28 februari en 6 maart werden 577.000 verpakkingen antidepressiva verkocht in Russische apotheken, dat zijn er drie keer zo veel als een jaar eerder. Het ging om een totaal bedrag van 525 miljoen roebel (4,62 miljoen euro), wat dan weer meer dan vier keer zo veel is als een jaar eerder. De vraag naar antidepressiva is daarmee sterker gegroeid dan de vraag naar medicijnen in het algemeen.

Patiënten zouden een voorraad inslaan uit angst voor tekorten en stijgende prijzen. De meest verkochte antidepressiva op voorschrift worden geïmporteerd.

Slaappillen

Er is ook een groeiende vraag naar vrij verkrijgbare slaappillen en angstremmers. Daar is sprake van een toename met 88 procent en 35 procent in de eerste week van maart, tot respectievelijk 3,3 miljoen en 347.000 verpakkingen. In geld uitgedrukt steeg die met 100 procent en 81 procent, tot respectievelijk 459 miljoen roebel (4 miljoen euro) en 163 miljoen roebel (1,4 miljoen euro).

