Vos doodt oudste pinguïn van Edinburgh Zoo

Ook Nederland kampt met branden wegens hitte: brandweer rukt uit voor tweede grote heidebrand nabij Belgische grens

Ook Nederland voelt de gevolgen van het warme weer en de droogte, wat op verschillende plaatsen voor branden heeft gezorgd. Zo heeft de brandweer gisterennacht en vanochtend met man en macht gewerkt om een brand te blussen die donderdagavond was uitgebroken op de Brunssummerheide, in de Zuid-Nederlandse provincie Limburg en dicht bij de Belgische grens. De vlammen verwoestten een stuk natuur ter grootte van een voetbalveld. Ook in het dorp Schijf, eveneens gelegen aan de grens met ons land, is nu een heidebrand uitgebroken.

