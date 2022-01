Vorig jaar hoogste aantal asielaanvragen in Duitsland sinds 2017

Nog nooit zoveel positieve tests in één week in Nederland, ook nieuwe coronami­nis­ter sceptisch over snel einde van lockdown

Nog nooit hebben er zoveel mensen positief getest op het coronavirus in Nederland als in de afgelopen zeven dagen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde 201.536 positieve tests. Voor het eerst sinds de epidemie bijna twee jaar geleden begon, komt dat aantal boven de 200.000 uit. Het aantal ziekenhuisopnames daalt intussen nog steeds, maar trager. Het Nederlandse expertenteam en de nieuwe coronaminister Ernst Kuipers zien weinig ruimte om veel te versoepelen in hun land later deze week. De aantallen stijgen hard en er is nog veel onzeker over de precieze gevolgen in de ziekenhuizen, stellen ze.

