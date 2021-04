Vorig jaar hadden skioorden slechtste seizoen in 20 jaar

“Het aantal skiërs daalde tussen oktober 2019 en oktober 2020 met 18 procent in vergelijking met het vorige skiseizoen.” Dat schrijft de Zwitser Laurent Vanat, specialist in skitoerisme en bedrijfsleider van een adviesbureau in Genève, in zijn internationaal rapport van 2021 over ski- en bergtoerisme.

De pandemie onderbrak midden maart 2020 brutaal het winterseizoen 2019-2020, dat "heel goed begonnen was" ondanks een vrij warme winter in Europa. Bijna alle Europese skilanden sloten hun skigebieden. De kleine gebieden verloren misschien niet veel skiërs, de gebieden op grote hoogte hebben in de lente van 2020 twee maanden van het skiseizoen verloren, legt Laurent Vanat uit aan AFP.

Oost-Azië, Zuid-Azië en Zuidoost-Azië, samen goed voor zo'n 16 procent van de wereldwijde skimarkt, zijn het hardst geraakt omdat zij ook eerst getroffen zijn door de epidemie. Er zijn ongeveer 31 procent minder skipassen verkocht dan het gemiddelde van de voorbije jaren.

“Catastrofe”

Het seizoen 2018-2019 was wereldwijd "het beste seizoen in twintig jaar" volgens het rapport van vorig jaar. Het aantal ski-uitstappen is globaal al zo'n twintig jaar stabiel. Voor het huidige seizoen is er "de grote onbekende", stelt Vanat. “Het is moeilijk om vandaag een voorspelling te maken.”

Een ding is zeker. In Frankrijk, Duitsland en Italië, drie landen die hun skipistes volledig gesloten hebben, "wordt het een totale catastrofe", terwijl het in China "helemaal niet slecht verlopen is", net zoals in de Verenigde Staten.

Zwitserland heeft zijn skigebieden opengehouden, maar verloor een deel van de buitenlandse toeristen. Daar zal er een daling zijn van ongeveer 25 procent, schat de expert. "Heel de wereld weet dat de winter van 2020-2021 in veel landen nog slechter zal zijn", voegt hij toe.

Toch merkt hij op dat er "opnieuw meer interesse is om te leren skiën tijdens de pandemie. De lege pistes zijn veranderd in plaatsen waar beginners de sport kunnen leren."