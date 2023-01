Voorzitter van Europees Parlement onder vuur na bezoek aan luxehotel

Neen, dit is geen stort: meer dan 10.000 m³ (!) afval komt op enkele dagen tijd terecht in Bosnische rivier

In verschillende Balkanlanden heeft hevige regenval de voorbije dagen voor overstromingen gezorgd. Daardoor is meer dan 10.000 m³ afval in de Bosnische Drina terechtgekomen. Op bovenstaande beelden is te zien hoe er op sommige plekken zo veel rotzooi ligt dat het water amper zichtbaar is. Het verwerken van de afvalhoop zou meer dan zes maanden in beslag nemen. De lokale Bosniërs slaken een noodkreet: “Dit is een enorm probleem.”

6:28