Voorzitter Russisch parlement dreigt met “terugeisen” van Alaska

Universi­teit in Charkiv verwoest na Russische raketaan­val: “Deze aanval past perfect in het plaatje van barbaars­heid”

De pedagogische universiteit in de noordoostelijke stad Charkiv in Oekraïne is volgens president Volodymyr Zelensky vernietigd door een Russische raketaanval. Het hoofdgebouw, de collegezalen, het universiteitsmuseum en de wetenschappelijke bibliotheek zijn getroffen, zei Zelensky in zijn videotoespraak.

11:56