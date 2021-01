Voorzitter impeachment-proces tegen Trump korte tijd in het ziekenhuis opgenomen

Tweede impeach­ment voor Trump is een feit

14 januari In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een meerderheid van de volksvertegenwoordigers gestemd voor de impeachment van Donald Trump. De zittende president is daarmee officieel in beschuldiging gesteld voor het aanzetten tot een opstand. De procedure werd opgestart door de Democraten, maar ook tien Republikeinse afgevaardigden steunen de impeachment. Daarmee is Trump de allereerste president in de geschiedenis van de VS die twee keer werd afgezet door het Huis van Afgevaardigden. De Democratische meerderheidsleider Nancy Pelosi heeft het afzettingsartikel inmiddels “met een gebroken hart om wat dit betekent voor ons land” ondertekend.