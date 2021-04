Voorzitter Europees Parlement en vicevoorzitter Commissie mogen Rusland niet meer binnen

De EU trof in maart sancties tegen twee Russen die betrokken zouden zijn bij het vervolgen van homo’s en lesbiennes in de Russische regio Tsjetsjenië. Ook werden toen vier Russen uit de entourage van president Vladimir Poetin op de sanctielijst gezet wegens het vergiftigen en vervolgen van oppositieleider Aleksej Navalny en het neerslaan van protesten. Het ging om de Russische procureur-generaal, de baas van het zogeheten Onderzoekscomité dat direct onder de president ressorteert en grote strafzaken onderzoekt.

Op de Russische sanctielijst staan verder topambtenaren uit landen als Frankrijk, Duitsland, Zweden, Estland en Letland. Onder hen de Berlijnse openbaar aanklager Jörg Raupach en de Zweedse Åsa Scot, die vorig jaar mee vaststelden dat Navalny is vergiftigd met novitsjok, een zenuwgif dat werd ontwikkeld in de Sovjet-Unie.

Sassoli is naar eigen zeggen niet onder de indruk van het reisverbod. “Blijkbaar ben ik niet welkom in het Kremlin? Ik had het een beetje verwacht”, klinkt het op Twitter. De sociaal-democraat voegde eraan toe dat “geen enkele sanctie of intimidatie het Europees Parlement of mijzelf zullen beletten de mensenrechten, vrijheid en democratie te verdedigen”. “Bedreigingen zullen ons niet doen zwijgen. Zoals Tolstoj al schreef is er geen grootsheid mogelijk waar er geen waarheid is.”