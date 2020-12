Voortvluchtige verdachte van spectaculaire juwelenroof uit Duits museum opgepakt

Mohamed Remmo werd omstreeks 19.00 uur gearresteerd in het Berlijnse district Neukölln, zijn thuisbasis. Hij zou er een bekende ontmoeten maar was daarvoor al gespot door een politieteam. Zijn tweelingbroer Abdul Majed wordt nog gezocht. Tegen de tweeling werd een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd.

De Duitse politie pakte in november van dit jaar al drie verdachten op. Het gaat om Wissam (23), Rabhi (23) en Bashir (26) Remmo, verklaarden politiebronnen destijds tegenover Berlijnse media. De drie zijn net als de tweeling Duitse staatsburgers en behoren tot de Remmo-clan, een 500-koppige en beruchte Turks-Libanese ‘familie’ van meerdere generaties in Berlijn.

Diamanten en juwelen

Het is nog niet bekend of er ook sporen zijn gevonden van de buit van de roof in historisch museum Grünes Gewölbe in Dresden. Inbrekers gingen er op 25 november vorig jaar vandoor met de kroonjuwelen van August de Sterke alias de ‘zonnekoning van Saksen’. De sieraden zijn van ‘onschatbare’ culturele waarde. De inbrekers forceerden een tralierooster voor een van de ramen op de eerste verdieping. Daarna begaven ze zich naar de sieradenkamer op de benedenverdieping en sloegen ze hun slag. Bewakers waren via hun beeldscherm getuige van de roof, die slechts een paar minuten duurde.