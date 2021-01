Voortvluchtige in Amsterdam opgepakt tegen wie in ons land alles samen 60 jaar is geëist

LIVE. ‘Kotbubbel’ voor studenten op komst - 45 besmettin­gen bij Antwerpse wijkbrede testing

8:29 In Franstalig België gaan stemmen op voor het invoeren van een speciale contactbubbel voor studenten. De ‘kotbubbel’ moet een antwoord bieden op het psychologische leed bij veel jongeren door de coronapandemie. De brede testing van twee joodse wijken in Antwerpen heeft 45 bijkomende besmettingen vastgesteld. Het AstraZeneca-coronavaccin krijgt van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) een voorwaardelijke vergunning. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.