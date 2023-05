Voorsprong Erdogan slinkt, wellicht tweede ronde nodig bij Turkse presidentsverkiezingen

Erdogan haalt volgens de voorlopige resultaten 49,6 procent, oppositieleider Kemal Kilicdaroglu van de centrumlinkse Republikeinse Volkspartij (CHP) 44,6 procent. Toen 89 procent van de stemmen was geteld ging het nog om 49,94 procent voor Erdogan en 44,3 procent voor Kilicdaroglu. De onafhankelijke nationalistische presidentskandidaat Sinan Ogan staat nog altijd op 5,3 procent. De oppositie trekt de cijfers in twijfel.

Als geen kandidaat minstens 50 procent haalt, zal er een tweede ronde plaatsvinden op 28 mei. Het zou de eerste keer in de geschiedenis van de republiek Turkije zijn dat er een tweede ronde nodig is.

Beide kandidaten claimden zondagavond “op kop te staan”. Nummer drie Ogan gaf wel al toe dat er waarschijnlijk een tweede ronde nodig zal zijn. “We zullen in dat geval twee moeilijke weken kennen”, klonk het. De ultranationalist wilde nog niet zeggen wie hij dan zal steunen.

Het Turkse staatspersbureau Anadolu publiceert gewoonlijk eerst de resultaten uit regio’s waar Erdogan populair is. In Istanboel, waar Kilicdaroglu sterk staat, moet nog 20 procent van de stemmen geteld worden. De stemmen die nog geteld moeten worden, zouden eerder naar Kilicdaroglu dan naar Erdogan gaan. De grootste oppositiepartij CHP beschuldigt de AKP van Erdogan er ook van bewust resultaten in oppositiebolwerken aan te vechten om de tellingen daar te vertragen.

Kopstukken van de oppositie, zoals de burgemeesters van Ankara en Istanboel, stellen dat de data erop wijzen dat Kiliçdaroglu president wordt en dat de cijfers van Turkse staatsmedia genegeerd dienen te worden. Burgemeester Mansur Yavaş van Ankara zegt bijvoorbeeld dat nadat 23,87 procent van de stemmen geteld was Kiliçdaroglu al aan de leiding ging. Die laatste is zelf ondubbelzinnig over het verloop van de stemming: “Wij hebben de leiding”, zei hij in een eerste reactie.

En ondertussen heeft Kiliçdaroglu zelf ook gereageerd op Twitter. “Wij lopen op kop”, klonk het in zijn bericht. Kiliçdaroglu’s partij, de CHP, verzet zich tegen de cijfers van staatsagentschap Anadolu en spreekt over “manipulatie”.

Partij van Erdogan ontkent manipulatie

De woordvoerder van de AKP, de regerende partij van Turks president Recep Tayyip Erdogan, heeft beschuldigingen van de oppositie weerlegd dat het staatsnieuwsagentschap Anadolu de verslaggeving over de telling van de stemmen heeft gemanipuleerd. De stemmentelling is “transparant” bezig en “er is geen reden tot paniek, aldus de woordvoerder in een antwoord op de oppositie.

Erdogan, die volgens ‘Al Jazeera’ zondagavond nog een verrassingsoptreden in Istanboel maakte, liet per Twitter weten dat dergelijke reacties over de uitslagen voorbarig zijn en betekenen dat “men zich de nationale wil eigen maakt”. Kilicdaroglu meldde daarop op Twitter: “We zullen vannacht niet slapen”, terwijl hij waarschuwde dat alle stembiljetten dienen te worden meegeteld.

Volledig scherm Kemal Kiliçdaroglu. © REUTERS

Eerder op de dag sprak Erdogan na het uitbrengen van zijn stem de hoop uit dat de uitkomst van de historische presidents- en parlementsverkiezingen “goed zal zijn voor de toekomst van het land” maar hij voorspelde geen overwinning. “Mijn hoop bij God is dat na het afronden van de tellingen, vanavond, de uitkomst goed is voor de toekomst van ons land, voor de Turkse democratie”, zei Erdogan in een stemlokaal in Istanboel.

De presidentsverkiezingen worden gezien als tweestrijd tussen zittend president Erdogan en oppositieleider Kiliçdaroglu. De oppositie is massaal op de been om toezicht te houden op een eerlijk verloop van de stembusgang. De partij van Kiliçdaroglu had al aangekondigd honderdduizenden waarnemers te gaan inzetten bij de circa 50.000 stembureaus in het land.

Veiligheidstroepen

In Turkije mochten 64,2 miljoen kiezers zondag hun stem uitbrengen. In het buitenland konden 3,4 miljoen Turken dat al eerder doen. De stembussen sloten om 17 uur lokale tijd. Als geen van beide kandidaten een absolute meerderheid behaalt (meer dan 50 procent van de stemmen), volgt op 28 mei een tweede ronde.

Er werd rekening gehouden met een hoge opkomst. Op sommige plaatsen vormden zich lange rijen bij stembureaus. Bij de vorige landelijke verkiezing in 2018 gingen kiezers ook massaal stemmen. Toen bedroeg de opkomst ongeveer 86 procent. Mocht Erdogan niet herkozen worden dan zal hij de macht vredevol overdragen, zo beloofde hij vrijdag. Volgens staatsmedia verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu dat zeker 600.000 manschappen van de veiligheidstroepen op de been zijn.

De 600vekil, een gewogen peiling van alle Turkse peilingen samen, voorspelde de kansen op een overwinning voor Kiliçdaroglu zaterdag op 63 procent tegenover 35 procent voor Erdogan. De peilingen suggereerden de afgelopen dagen steeds vaker dat de regeringscoalitie van Erdogan, geleid door zijn Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP), haar meerderheid in het parlement zou kunnen verliezen.

Veel partijen hopen een plek te krijgen in het parlement. Er staan 24 partijen op de stembiljetten. Die zouden daardoor soms bijna een meter lang zijn. Sommige kiezers zeggen moeite te hebben om hun stembiljetten voor de parlements- en presidentsverkiezingen in dezelfde envelop te krijgen.