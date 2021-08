Voormalige Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma opgenomen in ziekenhuis vlak voor proces

De voormalige Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma is vrijdag opgenomen in het ziekenhuis voor een “medische observatie”. Dat heeft het Zuid-Afrikaanse Gevangeniswezen bevestigd. Zuma belandde in juli in de gevangenis wegens smaad aan het hof en moet op 10 augustus opnieuw voor de rechter verschijnen voor zijn rol in een corruptiezaak.