Voormalige vicepresident Pence weigerde te vluchten tijdens bestorming Capitool, zegt getuige

Biden over Capitool-bestorming: “Democratie in VS nog steeds in gevaar”

Bijna anderhalf jaar na de bestorming van het Capitool in januari 2021 gelooft de Amerikaanse president Joe Biden dat de democratie in de Verenigde Staten nog altijd in gevaar is. “Dezelfde krachten, die tot 6 januari geleid hebben, zijn ook vandaag nog aan het werk”, zei Biden tijdens een toespraak in de haven van Los Angeles en in een verwijzing naar de hoorzittingen in de onderzoekscommissie van het Amerikaanse Congres. “We moeten onze democratie beschermen”. Biden had zich een dergelijke uitdaging naar eigen zeggen nooit kunnen voorstellen.

10 juni