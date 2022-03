Voormalige Spaanse koning Juan Carlos beslist om in Abu Dhabi te blijven

Oekraïense troepen voeren verras­sings­aan­val uit en beschieten Russische tanks met raketwapen

De Oekraïense Nationale Politie heeft beelden gedeeld van een aanval op twee Russische tanks. Die vond plaats in Zavorychi, een dorpje op zo’n vijftig kilometer van de hoofdstad Kiev. Het is niet duidelijk wanneer de beelden precies zijn gemaakt en of de tanks volledig werden uitgeschakeld.

7 maart