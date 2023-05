Voormalige Russische minister van Economie uit bezorgdheid over dreigende economische crisis

Wetenschap ontdekt extreem giftige slang en agressieve hagedis

Wetenschappers hebben de voorbije twee jaar in Zuidoost-Azië negentig nieuwe diersoorten ontdekt. En zoals zo vaak hebben de ontdekte soorten soms boeiende looks en opmerkelijke trekjes. Zo vonden onderzoekers in Cambodja een erg agressieve hagedis met een knappe blauwe kuif. En in Myanmar en China werd een “zeer gevaarlijke” slang gevonden die extréém giftig blijkt. Het Wereld Natuur Fonds (WWF) voegde alle ontdekkingen samen in een nieuw rapport.