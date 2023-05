Voormalige Russische bevelhebber hekelt "zinloze" overwinning in Bachmoet: “Verspilling van levens, tijd en middelen”

Terwijl Wagner-baas Jevgeni Prigozjin de vermeende overwinning in Bachmoet viert , vraagt de voormalige Russische bevelhebber Igor Girkin zich af of de verovering van de Oost-Oekraïense stad wel de enorme Russische verliezen waard is geweest. Hij noemt het vanuit strategisch oogpunt een volledig “zinloze operatie”.

Igor Girkin (52) - bijnaam ‘Strelkov’, Russisch voor ‘schutter’ - is medeverantwoordelijk voor het neerhalen van MH17 van Malaysia Airlines en speelde een belangrijke rol bij de annexatie van de Krim. Sinds de Russische invasie spuit hij snoeiharde kritiek op het Russische leger en het Kremlin.

“Bachmoet is veroverd. Het doet me niks. Rekening houdende met wat ik weet over de verliezen, verspilde middelen en verloren tijd, is deze operatie vanuit strategisch oogpunt volledig zinloos”, zegt hij op Telegram.

Russische troepen zouden immers aanzienlijke verliezen hebben geleden in Bachmoet. Hoewel de volledige omvang van deze verliezen onduidelijk blijft, schatte het Witte Huis eerder in mei dat over een periode van vijf maanden minstens 20.000 Russische soldaten in de regio Bachmoet waren gedood.

“In bloed gedrenkt”

In een aparte post op Telegram heeft Girkin meer duiding gegeven bij zijn kritische uitlatingen. “De Russische strijdkrachten hebben helemaal niets ingenomen, maar zich overvloedig ‘in bloed gedrenkt’ in de buurt van Avdeevka, in Maryinka en Oegledar”, schrijft hij. “Helaas gaat het niet om het bloed van degenen die deze operaties vanuit grote hoofdkwartieren hebben gepland en geleid, maar gaat het om het bloed van frontsoldaten en officieren, gemobiliseerden en vrijwilligers.”

Ondertussen vragen ook militaire analisten zich of de verovering van Bachmoet daadwerkelijk een strategische overwinning voor Rusland kan genoemd worden. De Amerikaanse minister van Defensie, Lloyd Austin, zei in maart al dat een Russische overwinning in de stad “meer een symbolische waarde” zou hebben, dan dat het echt het tij in de oorlog zou kunnen keren.

Daarnaast is er ook nog onduidelijkheid of Bachmoet al helemaal in Russische handen is gevallen.

“Bachmoet is niet gevallen”

“Bachmoet is niet gevallen”, zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky nadat het er tijdens een persconferentie op de G7-top in Hiroshima even op leek dat hij het verlies van de stad had toegegeven.

Zelensky beantwoordde eerder op zondag persvragen tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse president Joe Biden. “Ik denk het niet”, zei hij toen een journalist hem vroeg naar de Oekraïense controle over Bachmoet. Ook poneerde de verslaggever dat “de Russen claimen dat ze Bachmoet hebben ingenomen”. Zelensky reageerde op die laatste uitspraak, aldus zijn woordvoerder kort na de ontmoeting met Biden.

“Tragedie”

Over Bachmoet zei Zelensky verder dat daar niks meer is. “Vandaag is Bachmoet alleen in onze harten”, vertelde hij. De president sprak van een “tragedie”. De verlaten stad in het oosten van Oekraïne, waar voor de Russische invasie ongeveer 70.000 mensen woonden, ligt in puin door de hevige, bloedige strijd die er al maanden plaatsvindt. Tijdens de persconferentie zei Zelensky dat de foto’s van Hiroshima na een atoombomaanval in 1945 hem deden denken aan Bachmoet en andere plaatsen in Oekraïne.

Het Russische Wagner-huurlingenleger , dat een belangrijke rol speelt bij de strijd om Bachmoet, verklaarde zaterdagmiddag dat de stad volledig in Russische handen is gevallen. De inname werd daarna snel ontkend door de Oekraïense autoriteiten. Later verklaarde ook het Russische ministerie van Defensie dat Bachmoet compleet was ingenomen.

