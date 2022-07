Voormalige Republikeinen en Democraten vormen derde politieke partij in VS

De Verenigde Staten heeft een tweepartijenstelsel, waarbij slechts twee politieke partijen er de lakens uitdelen. Dat zijn de Republikeinse partij en de Democratische partij. Tientallen leden van die twee partijen hebben nu aangekondigd een derde nationale partij op te richten in de VS. De initiatiefnemers willen daarmee miljoenen kiezers aanspreken die volgens hen ontgoocheld zijn in het huidige, alsmaar meer gepolariseerde tweepartijensysteem.

De nieuwe nationale partij krijgt de naam ‘Forward’ of ‘voorwaarts’ in het Nederlands. Ze zal aanvankelijk geleid worden door twee covoorzitters: Andrew Yang en Christine Todd Whitman. De eerste is een voormalige Democratische presidentskandidaat, de tweede een voormalige Republikeinse gouverneur van New Jersey. Zij hopen dat de partij zal uitgroeien tot een levensvatbaar alternatief voor de Republikeinse en Democratische partijen die de Amerikaanse politiek nog altijd domineren. Ze zwaaien met een peiling van Gallup van vorig jaar waaruit blijkt dat een recordaantal van twee derde van de Amerikanen vindt dat een derde partij nodig is.

Klaar tegen 2024

Op 24 september zal de partij officieel van start gaan in Houston en volgende zomer zal de eerste nationale conventie van de partij in een grote Amerikaanse stad worden gehouden. In de herfst zullen de partijleiders in een twintigtal steden het nieuwe project voorstellen om er steun voor te winnen. Eind 2024 wil ‘Forward’ er in alle 50 staten staan, op tijd voor de presidents- en congresverkiezingen van 2024.

“Een eerlijke, bloeiende economie nieuw leven inblazen” en “Amerikanen meer keuzes geven bij verkiezingen, meer vertrouwen in een regering die werkt, en meer zeggenschap over onze toekomst”. Dat zijn de twee pijlers van de nieuwe partij, die zichzelf in het centrum situeert. “Niet links. Niet rechts. Voorwaarts”, klinkt het.

Nooit gelukt in het verleden

Derde partijen kwamen in het verleden nooit van de grond in het tweepartijenstelsel van de VS. Al kunnen ze soms wel invloed hebben op presidentsverkiezingen. Zo haalde, volgens analisten, Ralph Nader van de Groene Partij in 2000 genoeg stemmen weg bij de Democratische presidentskandidaat Al Gore om de Republikein George W. Bush in het Witte Huis te helpen.

Ook nu zijn politieke analisten sceptisch over de kansen op succes van ‘Forward’ in een zo gepolariseerd land als de VS. Veel Democraten drukten op Twitter al de vrees uit dat de nieuwe partij meer stemmen van de Democraten dan van de Republikeinen zal wegsluizen, en zo uiteindelijk de Republikeinen zal helpen in races waar de voorsprong van de winnaar nipt belooft te worden.

Budget

In een interview zei Yang dat de partij zal beginnen met een budget van ongeveer 5 miljoen dollar (4,9 miljoen euro), met sponsors en met een achterban van honderdduizenden leden. “We beginnen in een zeer sterke financiële positie. Financiële steun zal geen probleem zijn”, aldus Yang.

Volgens Stu Rothenberg, een ervaren niet-partijgebonden politiek analist, is het oprichten van een derde partij in de VS geen sinecure. “De twee grote politieke partijen beginnen met een enorm voordeel, zoals hun aanwezigheid in 50 staten, opgebouwd gedurende tientallen jaren”, zegt hij. Rothenberg wijst er ook op dat presidentskandidaten van een derde partij, zoals John Anderson in 1980 en Ross Perot in 1992 en 1996, uit de boot vielen en er niet in slaagden een echte derde partij op te bouwen die mee bepalend werd in de nationale politiek.

