Voormalige presidentsvrouw El Salvador krijgt celstraf

Man verliest been tijdens raften, duikers vinden de beenprothe­se terug

11:14 Ondanks zijn beperking is John Hovis een sportieve man en bedwingt hij al eens een wilde rivier tijdens het raften. Zijn laatste tocht verloopt echter niet zoals hij had verwacht en hij verliest zijn beenprothese. Duikers Matt Spruitenburg en Karl Bly vinden het been van John terug en zorgen voor een emotioneel weerzien. “Een beenprothese is eigenlijk waardeloos voor iedereen maar zo waardevol voor de eigenaar.”