Voormalige presidentskandidaat Wit-Rusland gevangengenomen

Vlamingen getuigen over extreme hitte in Sicilië: “Onze Siciliaan­se buren hebben dit nog nooit meegemaakt”

13:29 Sicilië kreunt onder de extreme hitte. Gisteren werden er in de buurt van Syracuse temperaturen tot 48,8 graden gemeten, de warmste temperatuur die ooit werd gemeten in Europa. Deze twee Vlamingen op Sicilië getuigen over de enorme hitte. “Normaal zouden we naar het zuiden trekken, maar door de extreme hitte hebben we toch besloten om in het noorden te blijven”, vertelt toerist Lennert Decuypere.