Een voormalige pornoactrice heeft zondag de gemeenteraadsverkiezingen in Duitsland gewonnen. Annina Ucatis-Semmelhaack (47) gaat voor de liberale partij FDP zetelen in de gemeenteraad van Elmshorn, een stad nabij Hamburg. Een opvallende carrièreswitch voor de Duitse vrouw die schrik had dat haar voormalige fans haar posters zouden stelen. “Ik zal mijn kiezers niet teleurstellen.”

KIJK. Wie is de voormalige pornoster Annina Ucatis-Semmelhaack (47) die in Duitsland de gemeenteraadsverkiezingen heeft gewonnen?

De voormalige pornoactrice en ex-miljonairsvrouw kreeg zondag te horen dat ze verkozen is in de gemeenteraad van Elmshorn, een stad ten noordwesten van Hamburg. De voormalige Big Brother-deelnemester stond op de tweede plaats op de lijst van de FDP, die in de Duitse stad 10,4 procent van de stemmen haalde. “Ik ben echt zo gelukkig. Het harde campagnevoeren heeft zijn vruchten afgeworpen. Ik zal mijn kiezers niet teleurstellen”, reageerde ze op de verkiezingsavond bij de Duitse krant Bild.

In totaal besteedde ze ongeveer 300 uur aan campagne voeren: van 1.000 huisbezoeken tot 2.000 brieven. “We hebben geweldig werk geleverd en ik sta te popelen om meer te doen”, voegt ze er nog aan toe. Was de verkiezingscampagne dan moeilijker dan een pornoshoot? “Het gaat hier om het vertrouwen van mensen. Dat vraagt veel meer inspanning”, reageerde ze al lachend.

In de Duitste stad hingen er ook zo’n 100 posters van haar, maar dat had een ongewenst neveneffect. De realityster vreesde namelijk dat haar fans de posters als souvenir gingen stelen. Ze deed een oproep aan haar bewonderaars: “Laat mijn posters alstublieft hangen, het is enorm belangrijk voor de verkiezingsuitslag”. Ze beloofde na de verkiezingen alle posters te ondertekenen en te verkopen voor een donatie aan het goede doel.

Via Instagram heeft ze ondertussen haar stemmers bedankt voor het vertrouwen. “Even gemotiveerd als de afgelopen weken gaan we nu met een sterk team aan de slag. Ik wil nogmaals al mijn collega-liberalen bedanken voor hun inzet, want alleen samen hebben we dit mooie resultaat bereikt.”

Opvallende carrièreswitch

Semmelhaack begon in de jaren 90 haar pornocarrière. In 2009 nam ze afscheid van de pornoset, maar was ze nog regelmatig te zien in Duitse realityshows zoals Big Brother en Miami heiß - Anninas American Dream. In Duitsland raakte ze vorig jaar nog in de spotlights door aan te kondigen dat ze een relatie had met FDP-kamerlid Hagen Reinhold. Na 16 jaar huwelijk besloot het parlementslid zijn vrouw en kinderen te verlaten voor de voormalige pornoster die hij leerde kennen tijdens een stage in zijn kantoor.