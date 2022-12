Voormalige paus Benedictus is “erg ziek”

"Ik zou jullie willen vragen tot een speciaal gebed voor paus emeritus Benedictus. Om zijn herinnering in stand te houden, want hij is erg ziek, om de Heer te vragen hem te troosten en te steunen", aldus paus Franciscus. Joseph Alois Ratzinger, geboren op 16 april 1927 in Duitsland, werd in 2005 paus, maar trad in 2013 als eerste paus in zo’n 600 jaar af.