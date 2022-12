Voormalige paus Benedictus (95) is “helder en wakker”, zegt Vaticaan

“De paus emeritus kon de voorbije nacht op krachten komen, hij is absoluut helder en wakker, en hoewel zijn toestand ernstig blijft, is de situatie in dit stadium stabiel.” Dat zegt Matteo Bruni, woordvoerder van de Heilige Stoel, donderdag. Paus Franciscus heeft de gelovigen opgeroepen om voor Benedictus XVI te bidden “in deze moeilijke uren”.

KIJK. Zo verliep het leven en de ‘carrière’ van Paus Benedictus XVI

De gezondheid van de 95-jarige Benedictus is slecht, maar de situatie is stabiel, zo laat het Vaticaan weten. De huidige paus verklaarde gisteren, tijdens zijn wekelijkse audiëntie, dat zijn voorganger “erg ziek” is. “Ik zou jullie willen vragen tot een speciaal gebed voor paus emeritus Benedictus. Om zijn herinnering in stand te houden, want hij is erg ziek, om de Heer te vragen hem te troosten en te steunen”, aldus Franciscus.

De paus is na de dienst bij hem op bezoek geweest. Benedictus heeft nu constant dokters bij hem in de buurt om voor hem te zorgen. Al maanden klinkt het dat Benedictus lichamelijk zwak zou zijn en amper nog zou kunnen spreken.

Seksueel misbruik

De Duitser Joseph Aloisius Ratzinger werd in 2005 paus Benedictus XVI en trad in 2013 om gezondheidsredenen af als hoofd van de kerk en staatshoofd van Vaticaanstad. Benedictus’ termijn als paus is overschaduwd door schandalen over seksueel misbruik van minderjarigen door geestelijken. Hij zou te weinig tegen het misbruik hebben gedaan en wangedrag hebben toegedekt. Begin 2022 vroeg hij de slachtoffers in de katholieke kerk om vergeving, maar tegelijkertijd ontkende hij misstanden te hebben verdoezeld.

Als kardinaal was Ratzinger al lange tijd de rechterhand van zijn voorganger Johannes Paulus II. Hij gold als conservatieve theoloog die streng in de leer was. Hij was de eerste paus in circa zeshonderd jaar die aftrad. Hij kreeg de titel paus emeritus en is in Vaticaanstad blijven wonen. Sommige conservatieve geestelijken zijn hem blijven steunen en zien hem als de beschermer van de traditionele waarden binnen de kerk.

Ook huidige paus heeft gezondheidsproblemen Ook de gezondheid van de huidige paus is niet al te best. Franciscus lijdt al een tijdje aan een aandoening aan de knie waardoor hij zich de laatste maanden in een rolstoel moest verplaatsen. Hij moest het afgelopen jaar ook verschillende verplichtingen annuleren door de pijn en gaf afgelopen zomer in een interview aan dat hij zijn activiteiten op een lager pitje zou zetten. Paus Franciscus ontkent echter de geruchten dat hij binnenkort zou aftreden. Hij verklaarde wel dat hij ontslag zou nemen “mocht zijn gezondheid hem niet langer toelaten zijn taken uit te oefenen”. De paus ondertekende zijn ontslagbrief meer dan tien jaar geleden al “voor het geval zijn gezondheid hem in de steek laat”. Volledig scherm Door een aanhoudende knieblessure verplaatst de huidige paus zich vaak in een rolstoel. © AFP