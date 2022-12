Voormalige paus Benedictus (95) is “erg ziek”: gezondheidstoestand afgelopen uren verslechterd

“Ik kan bevestigen dat tijdens de afgelopen uren er een verslechtering was door zijn gevorderde leeftijd. De situatie blijft op dit moment onder controle”, aldus Matteo Bruni, directeur van de persdienst van de Heilige Stoel.

De huidige paus verklaarde eerder vandaag, tijdens zijn wekelijkse audiëntie, dat zijn voorganger “erg ziek” is. "Ik zou jullie willen vragen tot een speciaal gebed voor paus emeritus Benedictus. Om zijn herinnering in stand te houden, want hij is erg ziek, om de Heer te vragen hem te troosten en te steunen", aldus paus Franciscus.

Joseph Alois Ratzinger, geboren op 16 april 1927 in Duitsland, werd in 2005 paus, maar trad in 2013 als eerste paus in zo’n 600 jaar af. Sindsdien woont hij relatief geïsoleerd in een klooster in het Vaticaan. Al maanden klinkt het dat Benedictus lichamelijk zwak zou zijn en amper nog zou kunnen spreken.

Ontslagbrief

Ook de gezondheid van de huidige paus is niet al te best. Franciscus lijdt al een tijdje aan een aandoening aan de knie waardoor hij zich de laatste maanden in een rolstoel moest verplaatsen. Hij moest het afgelopen jaar ook verschillende verplichtingen annuleren door de pijn en gaf afgelopen zomer in een interview aan dat hij zijn activiteiten op een lager pitje zou zetten.

Paus Franciscus ontkent echter de geruchten dat hij binnenkort zou aftreden. Hij verklaarde wel dat hij ontslag zou nemen “mocht zijn gezondheid hem niet langer toelaten zijn taken uit te oefenen”. De paus ondertekende zijn ontslagbrief meer dan tien jaar geleden al “voor het geval zijn gezondheid hem in de steek laat”.

Volledig scherm Paus emeritus Benedictus. © Photo News