Voormalige Oostenrijkse vicekanselier Strache staat terecht voor corruptie: “Welke wetswijziging wenst u?”

Heinz-Christian Strache, de voormalige Oostenrijkse vicekanselier namens de extreemrechtse FPÖ (december 2017 - mei 2019), staat vanaf vandaag in Wenen terecht voor corruptie in een zaak in de nasleep van het Ibizagate-schandaal van twee jaar geleden. Strache zou destijds hebben ingegrepen in de wetgeving om ervoor te zorgen dat een Weense privékliniek zich kon laten erkennen door de sociale zekerheid.

Strache (52) viel in mei 2019 van zijn voetstuk toen verborgencamerabeelden uit 2017 opdoken. Te zien was hoe Strache in een villa op Ibiza een onderhoud had met een vrouw die zich voordeed als een nichtje van een Russische oligarch actief in de wegenbouw. Als de oligarch een Oostenrijkse krant kocht en zo de kritische berichtgeving een halt kon toeroepen, zouden alle overheidscontracten naar de oligarch gaan. Het familielid bleek een ingehuurde actrice.

Het omkoopschandaal leidde tot de val van de regeringscoalitie tussen de FPÖ en de christendemocratische ÖVP van toenmalig en huidig kanselier Sebastian Kurz. Het was meteen ook de start van verschillende gerechtelijke onderzoeken naar Strache. Het uitlezen van zijn in beslag genomen smartphone legde compromitterende berichten bloot. Vooral de vriendschap met medebeklaagde Walter Grubmüller wekte de aandacht van de speurers.

Korfoe

Deze eigenaar van een Weense privékliniek doneerde flink aan de FPÖ en nodigde Strache uit op zijn jacht en in zijn vakantiehuis op Korfoe. Strache vloog naar het Griekse eiland in de privéjet van de ondernemer. Hij zou Grubmüller openlijk in sms-berichten hebben gestuurd “welke wetswijzing” hij wenste, zodat zijn plastische chirurgie-praktijk “eindelijk eens eerlijk zou worden behandeld.” De ondernemer antwoordde dat hij een ontwerptekst zou voorleggen aan het hoofdkwartier van de FPÖ.

2,2 miljoen euro per jaar

Op dat moment onderhandelde Straches partij over regeringsdeelname. Toen dit in kannen en kruiken was, bleek de portefeuille Gezondheid naar de FPÖ te gaan. Het kwam enige tijd later effectief tot een wetswijziging waardoor de privékliniek erkend werd door de sociale zekerheid en volgens deskundigen jaarlijks 2,2 miljoen euro belastingsgeld ontving.

Viagra

Strache die enkele maanden na Ibizagate de FPÖ verliet en inmiddels met Team HC Strache zijn eigen partij heeft, kent zijn straf vrijdag. Hij riskeert een celstraf van zes maanden tot vijf jaar. Dit betekent niet dat de juridische lijdensweg voor Strache ten einde is. De tandtechnicus van opleiding zou als voorzitter meer dan een half miljoen euro van de FPÖ-partijkas hebben verduisterd. Hij zou zich tegoed hebben gedaan aan prostituees, Viagra, Chanel-handtassen en tot 3.000 euro per maand aan het onlinespel Clash of Clans. De facturen die hij indiende, hadden vaak niets met een klassieke onkostenvergoeding te maken .

