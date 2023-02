Voormalige oligarch waarschuwt: “Oorlog tussen VS en China onvermijdelijk als Rusland wint in Oekraïne”

“Als Oekraïne wordt verslagen door Rusland, dan is een oorlog tussen de Verenigde Staten en China over Taiwan onvermijdelijk.” Het is een duidelijke waarschuwing van Poetin-criticus en voormalig oligarch Mikhail Chodorkovski.

Chodorkovski, die voorheen de rijkste man van Rusland was als de belangrijkste eigenaar van oliemaatschappij Yukos en door toedoen van Poetin jarenlang in de gevangenis belandde, leeft sinds 2015 in het Verenigd Koninkrijk in ballingschap. Hij is een gezworen vijand van het Kremlin.

KIJK. Rusland lijkt zich klaar te maken voor luchtoffensief

Mikhail Chodorkovski

Voorafgaand aan zijn toespraak tot wereldleiders op een grote Veiligheidsconferentie in München (MSC) dit weekend, vertelde hij aan ‘The Washington Post’ dat “een verloren oorlog in Oekraïne een springplank is naar oorlog in Azië-Pacific”.

“Je moet begrijpen dat als zelfs een grote kerel in zijn gezicht wordt geslagen, een aantal andere jongens gaan twijfelen of die kerel echt wel zo sterk is, en dat ze voor zijn tanden willen gaan”, legde de verbannen Rus uit. “Als de VS oorlog willen voeren in Azië, dan is het aangewezen om een teken van zwakte te tonen in Oekraïne.”

En hij vervolgde: “Indien Poetin een overwinning kan behalen in Oekraïne, dan zullen de nationale patriotten - die nu zijn belangrijkste bron van steun zijn - hem niet toestaan te stoppen en zal de volgende oorlog beginnen.”

Volgens Chodorkovski zou de Russische agressie buiten Oekraïne dan blijven voortduren en zou elke vermeende overwinning van Poetin in Oekraïne China ook aanmoedigen om naar Taiwan te trekken. “Als ik hoor van Amerikanen die zeggen dat we moeten kiezen tussen hulp aan Oekraïne en hulp aan Taiwan, omdat we ze niet allebei tegelijk kunnen helpen, lijkt dat zo lomp dat ik het gevoel heb dat het een list moet zijn”, zei hij.

Chodorkovski zei dat de enige manier om een dergelijk conflict met China te vermijden, was om de westerse militaire hulp aan Kiev aanzienlijk te verhogen - en uiteindelijk de overwinning veilig te stellen.

Poetin houdt tot nu toe goed stand in Rusland. “De propaganda is nog steeds in staat mensen ervan te overtuigen dat ze aan de winnende hand zijn aan het front. “Het is nu de vraag wat er op het slagveld gebeurt. Al het andere heeft absoluut een marginale betekenis”, besloot de voormalige oligarch.

